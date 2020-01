Quibi, la nueva plataforma online “anti-Netflix” que ya es un éxito

Actualmente, el mercado online ofrece a los usuarios diferentes y grandes formas de entretenerse. En una industria tan competitiva, no resulta extraño que cada vez más proyectos quieran hacerle frente a plataformas como Netflix, Disney, Instagram o Tik Tok.

Quibi, una plataforma que le quiere apostar a la reproducción de contenido en smartphones de manera vertical y horizontal, creada por Meg Whitman y Jeffrey Katzenberg, busca conquistar a los usuarios ofreciéndoles videos cortos y fáciles de consumir.

En el proyecto, de más de mil millones de dólares, han participado estrellas de Hollywood como Chrissy Teigen, 50 Cent, Darren Criss, Kiefer Sutherland y Liam Hemsworth.

Los videos que ofrecerá la plataforma sobre noticias, shows de celebrities, y lo que ellos llaman “películas en capítulos”, durarán máximo 10 minutos, pues lo que se busca es que sean rápidos de ver.

La plataforma estará disponible desde este año, con un costo de $5 mensuales para la versión con publicidad y de $8 mensuales sin ella.

What is Quibi? Insiders get answers first.

➡️➡️ https://t.co/rkwqMaoOe4 ⬅️⬅️ pic.twitter.com/ZsTGOqaOI4

— Quibi (@Quibi) January 9, 2020