Queen transmitirá el concierto tributo a Freddie Murcury de 1992

Dentro de la nueva tendencia y el amparo de nuestras bandas favoritas, vivimos en tiempos de transmisiones en vivo, eso sí, tratándose de conciertos, no podemos quejarnos sobre los shows que hemos disfrutado a través de plataformas streaming.

A esta nueva onda se suma Queen, quien desempolva uno de sus shows más importantes de su trayecto musical, eso si, esta vez si el gran Freddie Mercury, pues se trata del concierto tributo a Freddie para la concientización del SIDA de 1992.

El motivo, en esta oportunidad, es recaudar fondos para la Organización Mundial de la Salud (OMS) y apoyar su constante lucha contra el COVID-19.

El concierto se transmitirá a través del cala de YouTube de Queen a la 1:00 PM y estará disponible 48 después de la publicación.

🚨This Friday 15th May🚨A Special @youtubemusic Premiere Screening of The Freddie Mercury Tribute Concert in support of #COVID19 for @WHO 🎥

Don’t miss the chance to watch this exclusive concert for 48 hours only!

Subscribe here➡️https://t.co/KtI0Cxk873@EagleRockEnt @The_MPT 💛 pic.twitter.com/t28nPgpzmk

— Queen (@QueenWillRock) May 13, 2020