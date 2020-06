Pokémon Unite, el nuevo título que llega a Nintendo Switch y a dispositivos móviles

Esta nueva entrega de Pokémon llega en la modalidad de MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), protagonizado por Pikachu y los personajes más influyentes de las serie.

Pokémon Unite se encuentra en desarrollo y llegará disponible para Nintendo Switch y dispositivos móviles, entregando a sus fieles la mejor modalidad de multijugador al mejor estilo de League of Legends (Free-to-Play), ofreciendo partidas de multijugador online 5 contra 5.

Este nuevo título une sus fuerzas con desarrolladoras como TiMi Studios, un equipo responsable de los más importantes lanzamientos para dispositivos móviles como Honor of Kings o Call of Duty: Mobile; además cabe recordar que TiMi es propiedad de Riot Games, la desarroladora de la franquicia de League of Legends.

Pese a que Pokémon Unite aún no tiene fecha de lanzamiento, sin duda es toda una promesa para los usuarios de Switch y quienes lo esperan en sus dispositivos móviles, pues su tráiler deja mucho que desear gracias a que permitirá el denominado “juego cruzado”.

Pikachu, Charizard, Blastoise, Venusaur, Lucario, Gengar, Snorlax o Machamp son algunos de los personajes que veremos en Pokémon Unite.