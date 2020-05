El poderoso cover de ‘No One Knows’ de QOTSA por una pequeña de 9 años

Nandi Bushell, una pequeña niña británica de tan solo 9 años, ha sorprendido las redes sociales luego de compartir un poderoso cover de ‘No One Knows’, el himno de Queens Of The Stone Age del 2002 junto a Dave Grohl.

La misma banda fue la que compartió el video de la pequeña Nandi, pues quedaron sorprendidos al ver el talento con el que logra tocar la batería de la canción, una de las más grandes que ha hecho el exintegrante de Nirvana.

No es la primera vez que Nandi sorprende, pues no solo toca la batería, es una gran multi-instrumentista que destaca en redes sociales por su talento y profesionalismo.

Aquí el cover de la banda de Josh Homme y más de la pequeña Nandi: