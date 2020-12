Piloto dibuja una jeringa en el cielo durante un vuelo buscando que todos se vacunen

La vacuna contra la COVID-19 ya llegó y aunque esta da una esperanza para volver a la normalidad, muchas personas siguen pensando que es poco segura y no se la aplicarán.

Por tal razón un piloto alemán decidió hacer una ruta solo para hacer un gran dibujo en el cielo. Se trata de Sammy Kramer quien voló con el único motivo de generar conciencia sobre la vacuna.

Kramer expresó que su intención es hacer que las personas reflexionen e incentivarlas a vacunarlas, además del autocuidado para detener el avance del virus. También lo hizo pensando el sector de la aviación, uno de los más afectados por la pandemia.

Earlier this week, a pilot in Germany took to the skies to celebrate the availability of a #COVID19 vaccine. https://t.co/VQCzEjIz8a pic.twitter.com/RPAJx74YfA

— Flightradar24 (@flightradar24) December 27, 2020