Se trata de Tony Herbert, alcalde de Warrnambool y quien fue blanco de las críticas tras ser fotografiado tomando cerveza en la calle justo después de abordar el tema del aislamiento preventivo con los ciudadanos, a quien les pidió permanecer en casa para evitar la propagación del COVID-19.

Tal y como reportó la BBC, el mandatario había pedido a los habitantes de Warrnambool permanecer en sus hogares, sin embargo, y ante su falta, pues el alcalde tuvo que poner ejemplo y fue multado por la policía con un comparendo por 1.652 dólares australianos, es decir, 4´100.000 pesos colombianos.

Después de conocer la información de su violación contra las normas en las que había insistido el mismo día, el alcalde tuvo que salir a pedir disculpas públicas y reconocer su falta:

“Sin embargo, me doy cuenta de que, sin percatarme, violé las nuevas leyes para mantener segura a la comunidad. Realmente, me disculpo por mis acciones”.

.@WarrnamboolCity mayor Tony Herbert has been fined by @VictoriaPolice for breaching COVID-19 laws. Was snapped drinking a beer on the city’s main street last week. Herbert says he thought engaging with business owners as part of mayoral role was within law @abcmelbourne pic.twitter.com/pGbXn8TNM0

— Daniel Miles (@danielmiles) April 16, 2020