A reportero del clima se le bajó la temperatura cuando le robaron su camioneta en plena emisión

El periodista Luke Bradnam, del canal 9News, estaba reportando desde su sección del clima cuando la situación se puso gris, ya que ladrones le robaron su camioneta aprovechando que estaba ocupado haciendo su trabajo.

Aunque el robo se registró en Australia, el caso se volvió viral en redes sociales. Según el reportero, estaba dando las noticias del clima cuando empezó a notar que su camioneta empezó a retroceder del parqueadero, en ese momento se percató que habían un par de sujetos montados en ella, quienes después emprendieron la fuga.

“Me estaba quitando el retorno cuando vi que le daban reversa a mi carro”, contó Luke mientras explicaba cómo se dio cuenta que robaban su carro.

La oportuna atención de la policía logró detener la camioneta y capturar a tres adolescentes responsables de robar la camioneta del periodista.

Minutes after he was live on air, an opportunistic thief has slipped into Nine Weather presenter @LukeBradnam's car.

The brazen teenager flooring the ute and making a getaway… but not without Luke in hot pursuit. @Traceylsmith9 #9News pic.twitter.com/Bjz35dsKku

— 9News Australia (@9NewsAUS) November 25, 2020