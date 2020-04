El partido de banquitas más caliente de la historia: Los Gusanos vs Los Gusaneados

Si existe algo que termine más amistades que un partido a muerte en Fifa o una partida de Parchis en época de pandemia, es ser los suficientemente carroñero, ladrón y amigo de lo ajeno en general, como para pensar en meterse con la pareja de un amigo.

Vea También: Seguimos en modo fútbol con El Rock N Gol: más pasión y menos técnica

Bien dijo Denver en la última temporada de La Casa de Papel que la novia de un amigo es como un pueblo radioactivo, ni se toca, ni se entra. Claro está, no todos hacen caso a esa píldora de sabiduría: Courtois se la hizo a De Bryune, Teo Gutiérrez le chateaba a la esposa de Ovelar, Higuaín salía con la novia de Gago, Wanda Nara dejó a Maxi López por un modelo más joven de apellido Icardi y por último, si bien John Terry sí fue un gusano, lo fue con Wayne Bridge y no con el arquero Dale Roberts, aunque a este último lo metemos en el partido para vengar la traición del hermano mayor de Terry con su novia. Tiempo después de suicidó.

No estamos seguros de quién dirigiría el equipo de los bondadosos, los que ya lo perdieron todo y salen a la cancha a dejar la vida. Seguramente algún DT bondadoso, aunque no Miguel Ángel Russo porque en este caso no sabemos si realmente todo se cure con amor. Podría ser un viejo zorro del fútbol como San José Néstor Pékerman, buen tipo ante todo. Eso sí, no cabe dudas que el equipo de los caraduras lo dirigiría el Hernán Darío “El Bolillo” Gómez. Si no que pregunten en el bar El Bembé.

Nunca se había visto tanta tensión en un partido de banquitas.

#QuédateEnCasa

En todo momento Caracol Radio, más compañía