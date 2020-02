¡Paren todo porque Crash Bandicoot llegará a dispositivos móviles!

Quienes crecieron con la primera generación de la consola de PlayStation tienen en el radas uno de los juegos de aventura más recordados, tanto así que este título contó con una remasterización, y con gran nostalgia, Crash Bandicoot llegó de nuevo con varias actualizaciones.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy fue el nombre con el que este juego regresó a nuestras vidas, sin embargo se vienen nuevas sorpresas para quienes desean tener a Crash en sus dispositivos móviles.

Según lo reveló Kotaku, ya están listas las primeras imágenes de lo que será este juego que llegará en modo runner, con el cual podremos cambiar de carril al personaje para evitar choques con los elementos del camino.

Pese a que se especula que el nombre del juego será “Crash Bandicoot Mobile”, hasta el momento no se conocen sino un par de imágenes.

CRASH BANDICOOT MOBILE GAME REVEALED

investigation by myself and @Motwera

This game can be signed up for NOW it seems.

The way the link was found was by searching the name on FB after previously being a fan of the FB page tied to the Brazilian ads.https://t.co/98Qq3jkJCZ pic.twitter.com/AE6bPek4rq

— JumpButton (@jumpbuttoncb) February 7, 2020