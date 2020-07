Nuevo Reto: ¿Puede encontrar al gato en esta foto?

Un nuevo acertijo que está retando la mente de diferentes usuarios de las redes sociales se ha vuelto viral.

El usuario de Twitter @Mr_Mike_Clarke compartió una foto en la que invita a sus seguidores y a los de estos a que logren encontrar a un gato.

La imagen, compuesta por troncos de madera apilados con un bosque atrás ha hecho que las personas que se han tomado con ella tengan que verla más de dos veces para lograr encontrar al animal que allí está.

El reto no es el primero que ha hecho a los usuarios preguntarse dónde se encuentra un animal, pues anteriormente también se ha retado a encontrar una serpiente en un bosque, un búho en un tronco o un perro detrás de una silla de parque.

Bored? Let’s play a game!

Retweet once you see the cat.

I swear this is not a trick. It’s there in full plain sight. pic.twitter.com/kE6NwKgNwt

— Michael Clarke (@Mr_Mike_Clarke) August 4, 2018