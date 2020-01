Nostalgia pura: hija de Dave Grohl cantó en el concierto de reunión de Nirvana

El festival Heaven is Rock & Roll logró uno de los hechos más esperados: reunir a los miembros sobrevivientes de Nirvana, por eso Dave Grohl, Krist Novoselic y Pat Smear brindaron un show fenomenal que estuvo acompañado por la hija del líder de los Foo Fighters.

Violeta, la hija de Dave, se subió al escenario para cantar “Heart Shaped Box”, una de las emblemáticas canciones que hace parte del repertorio musical de Nirvana.

Pero eso no fue todo, pues Beck y St Vincent también se unieron al espectáculo para interpretar canciones como “The Man who sold the world”.

Por fortuna algunos espectadores del concierto grabaron partes del show para compartirlas en sus redes sociales.