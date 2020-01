Noel Gallagher lanza ‘Blue Moon Rising’, su primer single de 2020

Noel Gallagher, músico británico y mente creativa de Oasis, inició el año con el lanzamiento de su nuevo single ‘Blue Moon Rising’ junto a su banda High Flying Birds.

El próximo trabajo discográfico de Gallagher, titulado de la misma manera que el single, será lanzado el próximo 6 de marzo.

El músico británico describió ‘Blue Moon Rising’ como una combinación de “las influencias de Metallica, The Jesters of Malice, Mantovani, Robinson Crusoe y Bob Marley & The Wailers”.

Aquí la canción: