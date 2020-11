¡De no creer! Serpiente pitón se traga toalla de tres metros

Monty, como le puso su dueña, es una serpiente pitón que se tragó una toalla de playa de tres metros.

Esta intervención médica se llevó a cabo en el hospital de animales SASH (Small Animal Specialist Hospital) en Nueva Gales del sur, aquí se aprecia cómo el animal está bajo la anestesia.

En el video se ve la extracción de esta toalla y ha conmocionado las redes sociales, ya que los veterinarios tienen que maniobrar para sacar el objeto sin hacer daño en el vientre de la pitón.

Olivia Clarke, una de las veterinarias del centro, fue la encargada de extraer la toalla playera que Monty tenía atravesada y le impedía realizar las funciones vitales.

ODDLY SATISFYING: Team of vets pull AN ENTIRE BEACH TOWEL out of a python in Australia – with their bare hands. pic.twitter.com/rjzR2lrmEW

— CBS News (@CBSNews) February 27, 2020