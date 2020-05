Mujer publica video “dándose amor” en almacén de muebles y pone en aprietos a la compañía

La compañía de muebles Ikea debió tomar medidas de seguridad después de conocer un video de una mujer masturbándose en uno de sus almacenes en China.

El material se conoció a través de las redes sociales, donde muchos reconocieron las instalaciones de uno de los almacenes de Ikea, por esta razón la compañía tuvo que tomar acciones contra el video y denunciar a su protagonista

“Nos oponemos y condenamos firmemente este tipo de comportamiento y lo denunciamos de inmediato a la policía en la ciudad de la tienda sospechosa”.

Por su parte, sobre la identidad de la protagonista, quien se ve semidesnuda en el video, no ha sido revelada, pero se mantienen algunas hipótesis sobre la fecha de la grabación, pues la mujer no aparece con tapabocas, lo que se podría decir que dicha escena fue grabada antes de que pasara el tema del coronavirus.

Video of woman posing in multiple sexual positions in IKEA China shared online https://t.co/U1xmyESowi

— Dimsumdaily Hong Kong (@dimsumdaily_hk) May 11, 2020