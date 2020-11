Mujer fue brutalmente golpeada por pedir que se pusieran el tapabocas

Las cámaras de seguridad lograron captar el impresionante momento que se vivió en una de las salidas de la estación Atlantic Avenue-Barclays Center en Estados Unidos. Allí, una mujer que le solicitó a una pareja que se pusiera tapabocas, elemento necesario por la pandemia de COVID-19, terminó siendo brutalmente golpeada.

Según se puede evidenciar en el video, la mujer, antes de salir de la estación, le solicitó a la pareja que se pusiera el elemento de bioseguridad, pero el hombre decidió no escucharla más y siguió su camino, empujándola con el hombro.

Sin embargo, la mujer no toleró la agresión y le lanzó un golpe al hombre, quien inmediatamente se defendió en compañía de su pareja. Ambos comenzaron a golpear a la implicada hasta dejarla en el piso, en donde continuaron lastimándola sin dejarla levantar.

El video, que ahora es viral en las redes sociales, fue difundido por la Policía de Nueva York a modo de denuncia, ofreciendo una recompensa de 2.500 dólares por información que permita identificar a los agresores.

🚨WANTED🚨for an ASSAULT #Brooklyn @NYPD78Pct @ the Atlantic Ave and Barclays Center🚂 station on 11/13/20 @ 12:18 PM💰Reward up to $2500🕶Seen them? Know who they are? ☎️Call 1-800-577-TIPS or DM us! 📞Calls are CONFIDENTIAL! #yourcityYourcall @NYPDShea @NYPDDetectives pic.twitter.com/VGyScyBFOl

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) November 18, 2020