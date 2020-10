Miley Cyrus realiza cover de “Just breathe” de Pearl Jam

A Miley Cyrus sigue mostrándole al mundo su talento musical, recientemente había conmocionado y revolucionado las redes sociales con su versión de “Zombie”, de The Canberries.

Y no para menos, pues durante los últimos meses ha hecho varios covers de los grandes del rock con los que sus seguidores y hasta los propios músicos han enloquecido.

We were delighted to hear of Miley Cyrus’ cover of Zombie at the Whisky a Go Go #SOSFEST in LA at the weekend. It’s one of the finest covers of the song that we’ve heard. We think Dolores would be very impressed! Check it out here: https://t.co/ysFxUZLKnl

— The Cranberries (@The_Cranberries) October 19, 2020