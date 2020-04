Metallica Mondays: hoy la banda revive un concierto de 1991

Desde hace algunas semanas, la banda viene presentando su nuevo formato #MetallicaMondays, con el que todos los lunes reviven los shows con los que han conquistado el mundo.

Este lunes 27 de abril Metallica tiene una sorpresa old school, pues preparan un livestream reviviendo uno de sus conciertos del año 1991, justo cuando la agrupación se encontraba promocionando su álbum homónimo, del cual salen canciones como Enter Sandman, Nothing Else Matters, Through the Never, entre otras.

En sus redes sociales ya anunciaron la transmisión del concierto que se vivió en Muskegon, Michigan, el 1 de noviembre de 1991, donde presentó su álbum “Metallica” y de paso los materiales que no pueden faltar: …And Justice for All, Master of Puppets y Ride the Lightning.

Este unes 27 de abril a las 7:00 PM hora Colombia los fanáticos de la banda podrán disfrutar de un concierto más perteneciente al #MetallicaMondays.