Metallica lanza sus propias y poderosas botas con fines benéficos

Una colaboración inesperada y aplaudida por los fanáticos de Metallica junto a la marca Wolverine arrojó como resultado la elaboración de unas botas que ahora todos quieren tener, más después de saber qué hay detrás de esta alianza.

Resulta que estas nuevas botas que reflejan el legado que ha dejado Metallica a través de los años va dirigido a la organización All Within My Hands (AWMH), la cual tiene como objetivo crear nuevas becas para los estudiantes de los Estados Unidos que buscan una oportunidad académica, así que el 100% de las ganancias de las botas irán destinados a la apertura de nuevos cupos gracias a la AWMH.

Estas botas vienen en dos modelos, las Metallica Schollar 1000 Mile Axel y las Hellcat UltraSpring, las cuales ya se pueden conseguir en pre-venta.

Las Wolverine 1000 Mile son un modelo que va más asociado con la banda, con un diseño clásico que incluye una plumilla de guitarra y agujetas con puntas de metal en la punta de los cordones.

Por su parte, las UltraSpring tienen un diseño más casual que que se pueden llevar puestas en cualquier tipo de ocasión.