Metallica empezará a proyectar sus conciertos en los autocinemas y da esperanzas al 2020

Después de sorprender al mundo con una reunión para sus ensayos, los integrantes de Metallica hicieron saber que se vienen proyectos poderosos, por esta razón ya no podían seguir ultimando detalles a través de reuniones virtuales.

Ahora Metallica reveló que seguirá con sus conciertos, pero teniendo en cuenta todo o que implica el tema del coronavirus, pues apostarán por llegar a los autocinemas, una nueva opción para que la gente retome la antigua tradición de ir a cine dentro de la comodidad de su carro.

De esta manera Metallica toma la delantera y a parir del próximo 29 de agosto empezarán a proyectar sus concierto, tal y como lo anunciaron a través de sus redes sociales.

We’re bringing the Metallica live experience to a drive-in theater near you on August 29 with a concert filmed for the big screen, presented by @encoredrivein! Tix go on sale Friday, 8/14 with a Fifth Member presale on Wednesday, 8/12. Visit https://t.co/USlKNdaEll for more info. pic.twitter.com/AiD8sPe4IS

— Metallica (@Metallica) August 10, 2020