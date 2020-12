El mensaje con el que el popular “Cómo Sería” pronosticó su muerte meses atrás

El pasado lunes se confirmó la muerte del popular personaje de redes sociales conocido como “cómo sería”, popular por su frase y su tono fresco de hablar en diferentes canales digitales.

Amigos y colegas de este personaje le dieron el último adiós a través de las redes sociales, donde recordaron experiencias e historias que vivieron junto al llamado “Cómo sería”, quien sumaba más de 130.000 seguidores en su cuenta de Instagram.

“Hola a todos, hoy tengo que darles una muy mala noticia. Nuestro querido amigo David (elcómosería) perdió la batalla, su corazón se apagó anoche. No habíamos podido publicar nada por respeto a su familia”, se leyó en las historias de Instagram de su perfil.

El bogotano llevaba 8 días internado en la UCI con pronóstico reservado, pero las malas noticias en cuanto a su salud concluyeron con su muerte.

En redes sociales compartieron un extraño mensaje que había publicado el personaje a través de su cuenta de Twitter, donde de manera extraña habló de una muerte a corto plazo. La publicación fue realizada el pasado 7 de octubre, y sus seguidores se preguntaron si su estado de salud y mental pasaba por un mal momento.

A veces me alejo mucho de Twitter y las demás redes, me detengo a mirar mis fotos y me veo/siento viejo y cansado, como si me fuera a morir pronto. Por eso siento que cada tuit que pongo es el último.

— David (@talegonauta) October 8, 2020