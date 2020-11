Matthew Perry revela nueva fecha del tan esperado reencuentro de ‘Friends’

A finales del año pasado, los fanáticos de ‘Friends’ no podían con la emoción luego de que se confirmó el reencuentro de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, David Schwimmer y Matt LeBlanc en un capítulo especial para todos los seguidores de la serie.

Sin embargo, la ilusión se fue abajo tras la cancelación de las grabaciones debido a la pandemia por coronavirus. En principio se tenía planeado retomar el rodaje en agosto de este año, pero WarnerMedia Entertainment, encargada del tan esperado reencuentro, decidió posponer todo de manera indefinida hasta que la situación mundial mejorara.

Luego de que los fans de la serie perdieron la esperanza de ver pronto al elenco reunido nuevamente, Matthew Perry reveló que en marzo de 2021 se retomarán las grabaciones del episodio especial de ‘Friends’.

“La reunión de ‘Friends’ se reprogramará para principios de marzo. Parece que tenemos un año muy ocupado. ¡Y así es como me gusta!”, escribió el actor en su cuenta de Twitter.

La reacción de los fanáticos de la serie no se hizo esperar y muchos ya han manifestado su emoción por la noticia con memes y GIFs, mientras que otros han expresado que no pueden esperar tanto tiempo para ver de nuevo al elenco reunido.

Friends reunion being rescheduled for the beginning of March. Looks like we have a busy year coming up. And that’s the way I like it!

— matthew perry (@MatthewPerry) November 12, 2020