A los 53 años muere Irrfan Khan, actor de Jurassic World y Slumdog Millionaire

Irrfan Khan, estrella del cine indio y quien fue conocido por sus personajes en películas como ‘La vida de Pi’ y ‘Slumdog Millionaire’, falleció a sus 53 años.

El actor murió debido a las complicaciones de su salud después de ser diagnosticado con un tumor neuroendocrino desde hace ya dos años. Su familia lo despidió recordándolo como un gran referente de la actuación en su país:

The world of cinema has lost a crowned jewel. One of the most exceptional actors and the film industry will definitely miss the legend. May your soul rest in peace, Irrfan Khan ji. pic.twitter.com/qaBYTfr3xN

— Ram Charan (@AlwaysRamCharan) April 29, 2020