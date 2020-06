Liam Gallagher publica su nuevo álbum en formato MTV Unplugged

Lo que venía preparando Liam desde hace algunos meses y que había dado una pequeña muestra en sus redes sociales, ahora es toda una realidad, pues se trata de su nuevo álbum en formato MTV Unplugged.

El exOasis está estrenando álbum bajo el formato noventero, mostrando el concierto que grabó en el icónico City Hall de Hull en Inglaterra, donde interpretó varias canciones que hacen parte de su portafolio como solista y además algunos temas de Oasis, la banda de la que hizo parte junto a su hermano Noel.

Para el menor de los Gallagher, este fue un gran logro de su carrera como solista:

“Fue un honor para mí hacer por fin un concierto MTV Unplugged. Fue una experiencia maravillosa donde pude sentir el verdadero fervor de los asistentes al tocar esas canciones de forma tan especial. Espero que todo el mundo disfrute este álbum”.

En este gran concierto Liam abre con su canción Wall of Glass, para seguir con parte de sus canciones que ha logrado en solitario; después le abre paso a la época dorada de Oasis.

Este nuevo álbum en formato Unplugged incluye 10 canciones y aquí tenemos el setlist:

1. Wall Of Glass

2. Some Might Say

3. Now That I Found You

4. One of Us

5. Stand By Me

6. Sad Song

7. Cast No Shadow

8. Once

9. Gone

10. Champagne Supernova