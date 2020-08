“Y la próxima vez”… Florinda Meza se pronuncia sobre la salida del aire de ‘Chespirito’

Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños, se pronunció después de conocer la decisión que dio a conocer Roberto Gómez Fernández, hijo de ‘Chespirito’, sobre la cancelación de la emisión de todas las producciones que hacen parte del catálogo creado por su padre.

“Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos”, fueron las palabras de Gómez Fernández.

Por esta razón, ‘Doña Florinda’ escribió en su cuenta de Twitter que lamenta mucho la decisión, aparte de dejar claro que no fue convocada a dicha reunión.

“Aunque no tengo nada que ver, porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente”.

¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente. pic.twitter.com/DDwaXvJQVI — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) August 2, 2020

De paso, Florinda escribió en otra publicación agradeciendo que “por primera vez encuentro una razón para decir ¡qué bueno que mi Rober no está en este mundo! Este acto incomprensible patea su recuerdo y lo que él más respetó: al público.”