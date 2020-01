La foto de Juanes y Dave Grohl juntos en el homenaje a Prince

El cantante colombiano Juanes y el líder de Foo Fighters, Dave Grohl, hicieron parte del sentido homenaje que los Grammy le rindieron a Prince, el gran músico que revolucionó la música y la industria en los años 80.

Durante el homenaje, llamado Let’s Go Crazy: The Grammy Salute to Prince, que se llevó a cabo en el Convention Center de Los Ángeles, los dos músicos se tomaron una foto, la cual Juanes compartió en su cuanta de Instagram y enloqueció a todos sus seguidores.

Juanes se ha declarado un gran fanático de la banda de Grohl. En el turno musical que realizó en Radioacktiva 97.9 el colombiano afirmó que lo han influenciado musicalmente.

Aquí la foto: