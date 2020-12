Joven le entrega las llaves de su casa a la novia y le robó hasta las cortinas

La historia de un joven peruano se volvió viral en redes sociales luego de contar que su novia le habría robado todas sus pertenencias. El hombre contó a medios locales que todo comenzó como “una relación de confianza”.

El joven dijo que un mes después le entregó las llaves de la casa a su novia. Cuando llegó, se llevó la gran sorpresa: estaba vacía y no dejó ni siquiera las cortinas.

“Luego me di cuenta que no había nada. No había cocina, lavadora, muebles ni plata”, dijo el hombre a los medios de comunicación locales. Incluso aseguró que su novia tenía planeado sus horarios de ingreso y salida.

El hombre pudo recuperar algunas pertenencias gracias a unos vecinos que anotaron los datos del camión que se llevó las cosas. “Lo único que no recuperé fueron las ollas y el dinero. Eso desapareció”, dijo.

También aseguró que lo robaron por “ser tan bueno” y se sabe que la joven que se llevó las cosas fue detenida por las autoridades locales y pocas horas después quedó en libertad.