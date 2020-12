Un hombre se atrevió a despejar la nieve de su casa con un lanzallamas

Un hombre de Kentucky, Estados Unidos, se volvió viral en redes sociales por mostrar su manera poco convencional de limpiar la nieve en casa. En un video publicado en Facebook se lo ve con un lanzallamas.

Luego empieza a despejar la nieve con el artefacto mientras, aparentemente, tiraba al suelo una lata de cerveza. Además de su atrevida maniobra, lo que llamó la atención fue el atuendo que llevaba puesto.

Mire también: Mujer salvó a su amiga de ser robada tirando ladrillos desde una terraza

Al estilo de la película navideña “Vacaciones de invierno”, el hombre salió vistiendo una bata blanca, medias, pantuflas y un sombrero en la mitad de su patio.

“¡Dios bendiga a los campesinos sureños estadounidenses!”, escribió el hombre en Facebook cuando publicó su video que ya se ha compartido más de un millón de veces en esa red social.

Mire también: Condimento extra: empelado de sanduchería se pasa la carne por las axilas y genera polémica en redes

Luego empezaron a circular otros videos en los que se ve al hombre desde otra perspectiva quitando la nieve con el lanzallamas. Incluso algunos internautas bromearon diciendo que necesitaban ese “efectivo servicio”.

Here’s one way to do some quick snow removal, by flamethrower. Video taken by Jordan Podunavac in Ashland, KY. @NWSCharlestonWV @spann #KYwx pic.twitter.com/DylxR1r3D2

— Chad (@ChadBlue83) December 25, 2020