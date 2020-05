Johnny Depp sería el nuevo Joker y revelan imágenes de cómo sería su personaje

Sin duda la película de “The Batman” es una de las producciones más esperadas a nivel mundial, pues de cierta manera será un reinicio del personaje, y ahora con la interpretación de Robert Pattinson como el murciélago de Gótica, los fanáticos de DC están a la expectativa.

Por otro lado, mucho se habla del Joker que llegará a esta nueva producción, y es que desde hace ya varias semanas ha sonado Johnny Depp como el nuevo psicópata.

Por su parte, Matt Reeves, director de The Batman, no ha revelado muchos detalles en cuanto al mítico enemigo del murciélago, pero eso no impide que los rumores cada vez sean mayores en cuando la llegada de Johnny Depp a esta nueva película.

Además, teniendo en cuenta que el Joker es el villano más amado de DC, pues es importante que el próximo a interpretar el personaje esté a la altura, obviamente alejándonos de la fabulosa actuación que llevó Joaquin Phoenix a ganarse el Oscar con su trabajo.

Si bien aún nada se dice de Johnny Depp, pues muchos ya fusionan al actor con la imagen del Joker, por eso revelaron cómo se vería el actor dentro del personaje.