John Lennon: Yoko Ono dedica sentido mensaje por el que sería su cumpleaños 80

El mundo de la música celebra este 9 de octubre el que hubiera sido el cumpleaños número 80 del exBeatle, John Lennon.

Colegas y fanáticos dedicaron miles de mensajes a quien fue un gran referente musical en el mundo, por esta razón Yoko Ono también aprovechó para dedicarle su amor con una fotografía con la que recordó el grana amor que aún siente por John.

“¡Feliz cumpleaños, John! ¡Feliz cumpleaños, Sean! Sí, ustedes son mis ángeles. ¡Te quiero!”.

Con el mensaje, Yoko también deseó feliz cumpleaños a Sean, el hijo que tuvo con Lennon, quien casualmente también cumple este 9 de octubre sus 45 años.

Happy Birthday John!

Happy Birthday Sean!

Yes, you are my angels. I love you!

yokohttps://t.co/AU1ZFRTjOf pic.twitter.com/uvIa3lu2hx

— Yoko Ono (@yokoono) October 9, 2020