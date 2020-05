Iron Man le dice adiós a MARVEL e inicia su camino en DC Comics

El querido actor que le dio vida a Iron Man en Marvel, Robert Downey Jr., actualmente se encuentra trabajando en la adaptación del cómic de Jeef Lemire ‘Sweet Tooth’, el cual será publicado por Netflix.

El cómic, en el que el actor solo estará realizando trabajos de producción junto a su esposa Susan Levin, pertenece a la competencia directa de MARVEL, la compañía DC COMICS.

A través de Twitter, el actor habló sobre el trabajo que está realizando en ‘Sweet Tooth’:

The sweetest things are worth waiting for…Susan and I are producing a @Netflix original series, Sweet Tooth, based on the comic by @JeffLemire. Can’t wait to share it with you all. 🦌 👦 @NXonNetflix pic.twitter.com/Mx2xzNOHjs

— Robert Downey Jr (@RobertDowneyJr) May 12, 2020