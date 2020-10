Hombre con dos esposas y 19 hijos nombró a su último bebé ‘Suficiente’

Zeher Gezer es un hombre de Turquía que tiene 19 hijos con sus dos esposas. Su historia salió a la luz porque decidió nombrar a su recién nacido Yeter, lo que significa ‘Suficiente‘, según afirmó el portal Daily Star de Reino Unido.

De acuerdo al portal, el hombre decidió nombrar así a su hijo no porque él y sus dos esposas no amen su gran núcleo familiar, sino porque la lucha para sostener a la numerosa familia cada día es más difícil; y a causa de la pandemia por COVID-19 no ha podido conseguir trabajo, por lo que poder llegar a fin de mes es un desafío para él.

“Si hubiera sabido que esto iba a suceder, no habría tenido tantos hijos”, afirmó el hombre en el portal de noticias, quien también comentó que debido a esta difícil situación económica muchas veces los pequeños deben irse a dormir sin comer, al igual que algunos tuvieron que ser retirados del colegio.

El hombre está solicitando la ayuda urgente de su país para poder salir de esta complicada crisis económica. “Apelo al Estado, al primer ministro y al presidente. Los necesitamos para protegernos. Estamos viviendo miserablemente, si no recibimos ayuda pronto todos podríamos morir de hambre ”, declaró.

El padre de 19 hijos cuenta con dos esposas debido a las leyes de Turquía, en donde la poligamia es ilegal, pero se puede evitar casándose con la segunda esposa de forma religiosa, pero no registrándola legalmente. Y esto precisamente es lo que hizo Zeher con sus dos esposas, Dilber e Ikramiye Gezer, quienes se llevan como hermanas y son felices con su numerosa familia.