¡Tome todo mi dinero! Macaulay Culkin comparte el “mejor tapabocas del mundo”

Es evidente que con la ‘nueva normalidad’ de usar tapabocas por la pandemia de la COVID-19, las personas han optado por darle un toque único a esta prenda con divertidos mensajes, colores y formas. Pero el reconocido actor Macaulay Culkin los superó a todos con su innovador diseño.

A través de su cuenta de Twitter, el actor compartió una foto de su increíble tapabocas, el cual representa una icónica escena del personaje que interpretó en la película ‘Mi pobre angelito’, Kevin McCallister.

“Solo manteniéndome a salvo del COVID usando la piel de mi yo más joven. No olviden usar sus máscaras, niños”, escribió el actor de 40 años en su publicación de Twitter, la cual tiene más de 800 mil interacciones en la red social.

Cualquier persona fanática de ‘Mi pobre angelito’ recuerda la icónica escena del grito de Kevin a la que hace referencia el tapabocas de Culkin, en la que el pequeño se encuentra arreglándose después del baño y se echa una loción para después de afeitar, lo que ocasiona la reacción recordada por todos los seguidores de la película.

De acuerdo al portal Unilad, varias plataformas de ventas online como Etsy y RedBubble están vendiendo un diseño similar al que muestra el actor en su fotografía. Por lo que si algún fanático desea tener el “mejor tapabocas del mundo” (como lo han catalogado algunos usuarios de Twitter), pueden adquirirlo online.

Just staying Covid-safe wearing by the flayed skin of my younger self.

Don’t forget to wear your masks, kids. pic.twitter.com/RBd3X1AayD

— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) October 7, 2020