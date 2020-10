“El peor Chris de Hollywood”: la polémica que envuelve a Chris Pratt

En los últimos días, el actor Chris Pratt, recordado por su papel de ‘Star-Lord’ en ‘Guardianes de la Galaxia’, ha sido tendencia en las redes sociales por un polémico trino que ocasionó que lo tildaran como “El peor Chris de Hollywood”.

El trino fue publicado por la guionista y productora Amy Berg, quien invitó a los internautas a seleccionar al menos popular o al menos querido entre Chris Pine, Chris Hemsworth, Chris Evans y Chris Pratt, con la frase “Uno tiene que irse”.

La mayoría de los internautas seleccionaron a Chris Pratt como el que eliminarían, y aprovecharon la oportunidad para criticarlo por sus creencias e ideologías.

Según afirmó el portal Hollywood Reporter, Chris Pratt asiste a un culto “ultraconservador” cristiano, relacionado con la Iglesia evangélica australiana Hillsong, la cual fue denominada el año pasado como “anti-LGBTQ” por la actriz Ellen Page, recordada por su papel en ‘El Origen’; a lo que el actor respondió en su momento diciendo que las afirmaciones estaban “nada más lejos de la verdad”.

Sus creencias religiosas al ser un cristiano practicante fueron uno de los motivos por los que recibió múltiples críticas en las redes sociales, al igual que por su ideología política, pues, según afirman los internautas, el actor había faltado a un evento de recaudación de fondos para apoyar a Joe Biden en Hollywood, al que asistieron varios de sus compañeros de los ‘Avengers’.

Por su ausencia, los usuarios despertaron diferentes especulaciones en redes sociales, en donde criticaron el supuesto apoyo a Donald Trump por parte del actor; afirmaciones que no han sido confirmadas.

Ha sido tanto el acoso que el actor ha recibido en las redes sociales, que algunos de sus compañeros de set de la saga de ‘Avengers‘ han demostrado su apoyo desde sus cuentas propias, hablando de la excelente persona que es Chris Pratt y las injusticias que se están cometiendo contra él al ser masivamente atacado.

Robert Downey Jr. (Iron Man), Mark Ruffalo (Hulk), Zoe Saldaña (Gamora) y James Gunn, director de ‘Guardianes de la Galaxia’, son algunos de los famosos que han estado respaldando a Pratt a través de sus redes sociales, esperando que así cese el acoso que el actor está sufriendo por internet.

One has to go. pic.twitter.com/HUWnbQOA43 — Amy Berg (@bergopolis) October 17, 2020

No matter how hard it gets, stick your chest out, keep your head up and handle it.

-Tupac

You got this @prattprattpratt . Your family, friends, colleagues & everyone who’s ever crossed paths with you knows your heart and your worth! — Zoe Saldana (@zoesaldana) October 21, 2020