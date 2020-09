¿Tan rápido? Hincha del Everton se tatuó la cara de James Rodríguez

La reciente llegada de James Rodríguez el Everton ha sido noticia en todo el mundo y los fanáticos del club han demostrado la felicidad que sienten por el nuevo integrante del equipo del Reino Unido, pues con tan solo dos partidos jugados, el colombiano demostró el talento que tiene en las canchas.

En días anteriores, después del partido del Everton – West Bromwich, en donde el equipo de Carlo Ancelotti le ganó 5-2 al de Slaven Bilić, los hinchas esperaron a James Rodríguez a las afueras del estadio para mandarle picos, decirle que lo amaban y regalarle una botella, al parecer de licor.

Ahora, un nuevo nivel de fanaticada se conoció a través de las redes sociales, en donde se compartió la fotografía de un hincha del Everton quien decidió tatuarse la cara de James Rodríguez en una de sus piernas (aunque no le quedó tan parecido).

Lo curioso del tatuaje es que James aparece vestido de James Bond mientras carga una botella, que al parecer sería la que le regalaron sus fanáticos en días anteriores.

¿Qué opina del tatuaje?

The story of @benhugh32396991’s James Rodriguez tattoo puts it right up there in terms of Everton ink, for us. 😄

Let’s have a matchday show and tell. Share your #EFC tattoos and the tales behind them! ⬇️ pic.twitter.com/sLWiBn5GzT

— Everton (@Everton) September 23, 2020