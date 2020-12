Greta Van Fleet revela el video de ‘Age of Machine’, su último sencillo

En días anteriores, Greta Van Fleet publicó el video oficial de su último sencillo ‘Age of Machine’, el cual hace parte de su próximo álbum ‘The Battle At Garden’s Gate’, que será estrenado el 16 abril del 2021.

El trabajo audiovisual, dirigido por Matthew Daniel Siskin y producido por designedmemory / AMFM, está compuesto de diferentes grabaciones de animales, esculturas, paisajes y máquinas, con las que se refleja el papel de la tecnología en la humanidad, mediante diferentes tomas inmersivas realizadas a los integrantes de la banda.

“El video crea un nuevo universo lleno de simbolismo y abierto a la interpretación, con susurros de reflexiones sobre el modernismo. Es una respuesta, una pequeña obra de arte en una conversación muy grande: cuatro hermanos y amigos que pasan muy poco tiempo en línea, llenos de preguntas: ¿a dónde nos lleva la tecnología, qué significa todo y qué estamos negociando a cambio?”, afirmó Greta Van Fleet en un comunicado.

Acá está el video de ‘Age of Machine’, el último sencillo de la banda: