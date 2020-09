Murió reconocida actriz de ‘Game of Thrones’ y ‘The Avengers’

Diana Rigg, quien interpretó a ‘Olenna Tyrell’ en ‘Game of Thrones’, falleció este jueves en la mañana a causa de un cáncer que le fue diagnosticado en marzo, según contó su hija Rachael Stirling.

De igual forma, el agente de la reconocida actriz británica declaró que Rigg se encontraba en su casa con su familia cuando falleció.

Según reveló la hija de la fallecida actriz de 82 años, su madre “pasó sus últimos meses reflexionando con alegría sobre su extraordinária vida, llena de amor, risas y un profundo orgullo por su profesión”.

Rigg es reconocida por su papel como ‘Emma Peel’ en la serie ‘Los Vengadores’, realizada en la década de los 60 y por interpretar a ‘Olenna Tyrell’, la reina de las Espinas, en la popular serie ‘Game of Thrones’.

Desde la cuenta oficial de Twitter de la serie de HBO, le rindieron un homenaje a la fallecida actriz. “Sé un dragón. El reino siempre recordará a Diana Rigg”, afirmó ‘Game of Thrones’.

— Game of Thrones (@GameOfThrones) September 10, 2020