¡Entre todos ayudamos! Vote por la historia que se merece la serenata rock

Después de leer el centenar de historias que nos han llegado para solicitar la serenata rock, por fin pudimos dejar de botar lágrima y comenzamos con las primeras dos que van a cargo de nuestro capitán Camilo Guzmán.

Cabe resaltar que las historias son anónimas para defender la identidad de los enamorados, eso sí, su información permanece intacta en nuestro baúl que está custodiado y bajo llave.

Comenzamos con la historia a la que llamaremos Anónimo #1:

“Hola gente del planeta rock, mi historia es con mi mejor amiga (ya se imaginan que pasa), la conocí a ella como desde los 12 años, actualmente tengo 17, hace como 4 años de repente me comenzó a gustar, intente ignorar el sentimiento tratándolo como un simple gusto, pero a medida del tiempo todo comenzo a cambiar y pasar tiempo con ella era lo que mas disfrutaba y verla era lo unico que me sonrojaba, alli me di cuenta que me comenzó a gustar entonces entre en pánico porque siempre he sido muy tímido expresando lo que siento y no me ha ido muy bien declarándome con las mujeres, sabia que seria un reto para mi, sin embargo intente asumirlo y buscar todos los medios tal vez indirectamente para lograr algo, nuestra amistad fue mejorando mucho mas! y eramos ahora muy, muy cercanos sentía cada vez mas próximo el momento de decirle, pero “el mal que siempre existió” es decir otro hombre llego y destrozo lo que esta intentando desde hace meses, este personaje la sedujo en cuestión de semanas pero no la trato como la merecía y después de traicionarla la hirió mucho, luego llego otro y como si se repitiera el ciclo logro entrar a su corazon y luego se lo lastimo nuevamente, bueno, las cosas continuaron igual pero yo no me decidía a declararme, el rock fue mi compañía y con bandas como kraken, Black Sabbath, Dio, Rainbow entre otras pues ese sentimiento se entendía, pero yo quería decirle ya! pero no me lo permitía, y ahora siendo tan cercanos el rechazo significaba tal vez, también perder una de mis mejores amistades, mis amigos siempre me han molestado con ello y me incitan a arriesgarme, yo la amo mucho pero no he podido decirle directamente, es la mujer de mis sueños pero la veo tan inalcanzable que cuando oí sobre esta actividad, pensé “es mi oportunidad” quisiera dedicarle una canción que pueden expresar lo que siento y enseñarle lo que siento y he guardado por tanto tiempo!, seria lo mejor para que me ayuden allí! gracias por leerme!.”

Anónimo #2:

“Hace 13 años conoci una mujer para visperas de diciembre, yo era apenas una pelado de 17 años en esa epoca desde ese momento esa mujer me empezo a gustar mucho. Comenzamos a hablar desde ese entonces, salir juntos y compartir tiempo los dos dentro de mi estaba creciendo un gusto pero era para mi algo inalcanzable. Despues de un tiempo ella comenzo a salir con otra persona y se alejo de mi porque comenzaron una relacion que duro 8 años pero dentro de ese tiempo seguiamos saliendo esporadicamente para hablar o tomar algo pero cada vez que nos veiamos dentro de mi crecia mas ese gusto. Luego de unos años y de vivir relaciones tormentosas durante esos 8 años me entere que estaba soltera ese amor con el que estaba la habia dejado, desde ese momento me di cuenta que era mi oportunidad de aprovechar y de comenzar a demostrarle que verdaderamente yo la queria en mi vida pero ella no queria estar con nadie por la relacion tan tormentosa que tuvo pero aun ella no quisiera no dejaba de perseverar por poder conquistarla, despues de aproximadamente 2 años saliendo logre conseguir conquistarla y para una visperas de navidad consegui lo que tanto habia soñado… besar a la mujer que por tanto tiempo me a gustado. Al comienzo las cosas no empezaron de la mejor manera pero yo insistia constantemente en seguir conquistandola y lo logre despues de mas o menos 6 meses. Despues de un tiempo juntos las cosas cambiaron y consegui que ella se enamorara de mi como queria pero despues de año y medio juntos empece a salir con amigos de rumba y a viajar con ellos, las cosas cambiaron y comenzamos a alejarnos yo queria estar con ella pero a la vez queria vivir tambien mi vida de rumba y de amigos en Enero de este año se alejo de mi porque se dio cuenta que la habia abandonado y desde ese entonces mi vida se derrumbo y entre en una crisis queria estar con ella y aun la quiero despues de todo este tiempo que a pasado. Envio mi historia porque quiero conquistarla de nuevo volver a recuperar ese amor que tanto me hizo feliz y hoy la extraño. Quise participar porque veo que es una oportunidad unica y estoy seguro que le va encantar una serenata rock porque le fascina el rock y es fanatica de muchas bandas en especial Metallica. Espero que esta historia les llegue al corazon y pueda ganar ese gran premio de la serenata para volver a conquistar el amor de mi vida.”

