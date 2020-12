Disney anunció el primer anime de Star Wars y emocionó a los fans

A través de su cuenta oficial en Twitter, Disney anunció la creación del primer anime oficial de Star Wars en toda la historia de la saga.

‘Star Wars: Visions’, será el nombre que llevará este nuevo proyecto que reunirá a los mejores creadores de anime de Japón. La compañía no reveló muchos detalles, pero sí adelantó que será una serie de cortometrajes que historias animadas que están basadas en las variables creadas por los fanáticos de la saga.

Mientras que otras serán tomadas de cómics, videojuegos y libros. Disney ha decidido ahondar un poco más en el extenso universo de Star Wars y llevar a todos sus usuarios por primera vez un proyecto animado sobre la famosa franquicia.

Los fanáticos de la saga se han mostrado bastante emocionados con este nuevo proyecto, el cual llegaría a la plataforma de Disney Plus en 2021.

Star Wars: Visions, an Original Series of animated short films, celebrates the @StarWars galaxy through the lens of the world’s best Japanese anime creators. Coming in 2021 to @DisneyPlus. pic.twitter.com/syUmiL7SdI

— Disney (@Disney) December 10, 2020