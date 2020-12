Disney muestra el primer avance de ‘Encanto’, película ambientada en Colombia

En Colombia se sintió la emoción y no para menos, pues una de las compañías de entretenimiento y cine más grande del mundo lanzó el primer vistazo de su película animada en Colombia.

No es la primera vez que Disney se atreve a mirar a Latinoamérica con otros ojos, ya que países como Brasil, México y Perú tienen sus propias cintas cinematográficas: Rio, Coco y Las locuras del Emperador.

La comunicación oficial respecto al primer avance de “Encanto”, fue a través de la cuenta oficial de Disney Animation.

“La nueva película de Disney Animation Studios, te lleva a Colombia, dónde una familia mágica viene en un hogar mágico”

This Fall, Walt Disney Animation Studios’ all-new film Encanto takes you to Colombia, where a magical family live in a magical home. Directed by Byron Howard and Jared Bush, co-directed and co-written by Charise Castro Smith, and music written by Lin-Manuel Miranda. pic.twitter.com/bdxag3SzPv

— Disney Animation (@DisneyAnimation) December 11, 2020