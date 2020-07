Daniella Álvarez envía inspirador mensaje a arquera que perdió una pierna

Hace unos días, se dio a conocer la historia de Johanis Menco, una joven arquera colombiana que sufrió un accidente casero que hizo que una de sus piernas tuviera que ser amputada.

La joven, guardameta del Real Santander, que tropezó con un vidrio de su casa y los cristales le rompieron la arteria femoral, recibió hace unos días un inspirador mensaje de la exreina colombiana Daniella Álvarez, que también perdió hace poco una de sus piernas, pero que se ha vuelto una de las mujeres más admiradas por su fuerza y forma de ser:

“Sé que estamos pasando por la misma circunstancia, tenemos una amputación. Sé que eres una persona deportista, igual que yo que siempre también he amado mucho el deporte, que me encanta bailar, pero quiero contarte que lo más importante es que estamos vivas y que lo más importante es saber que una amputación no nos quita la posibilidad de hacer lo que amamos”.