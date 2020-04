Para combatir el coronavirus: U2 dona 10 millones de euros a Irlanda

U2 se une a la lucha contra el coronavirus en el mundo. La mítica banda acaba de donar 10 millones de euros a Irlanda, dinero que estará destinado a la compra de equipos de protección personas e insumos médicos de su país.

A través de un comunicado, la banda expresó que quiere apoyar a la gente que está comprometida con los servicios sanitarios. Su aporte es en conjunto con la iniciativa creada por Avolon, una compañía irlandesa de aviones.

Con este dinero se adquirirán insumos provenientes de China y ya han ido llegando. Uno de los primeros cargamentos llegó con 40 respiradores, 60.000 gafas, 200.000 mascarillas y más de un millón de guantes, reporta Semana.

El primer ministro de Irlanda expresó que, si estuviéramos en tiempos normales, estos suministros servirían para 13 años.

Govt has ordered what in normal times would be a 13 year supply of PPE. Even so, all assistance from private sector and general public is welcome. We’d rather be using it than looking for it. And, when its all over we can build a stockpile and help out other countries in need too https://t.co/ZPbprgrcq0

