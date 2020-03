Chino registró en video cómo avanzó el coronavirus en el cuerpo de su esposa

Cai Kaihai, un cineasta de Wuhan, China, registró en video cómo el coronavirus avanzó en su ciudad, lugar en donde empezó el brote que ha generado miles de muertes en el mundo.

Cuando el chino estaba registrando toda la situación en Wuhan, su esposa enfermera se contagió del virus, pues desde que empezó el brote en diciembre, ella atendió a varios enfermos con síntomas.

El pasado 20 de enero la esposa de Kaihai confirmó que tenía el virus, pero por ser joven, la enviaron a su casa para que se aislara:

Aunque los síntomas empezaron suaves, con el tiempo fueron más fuertes y dolorosos:

El cineasta, que empezó a registrar la situación de su esposa cuando tosía, lloraba del dolor y apenas comía, confesó que se sintió en “pánico”, pues, aunque pensaba que la salud de su mujer estaba mejorando, era todo lo contrario:

“Se me rompió el corazón; me culpé por no haberla llevado antes al hospital”