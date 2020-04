El emotivo video en el que Capitán América le dice adiós al Universo Marvel

Si hay una verdad inamovible en el mundo del cine es que toda historia tiene su final. Y Vengadores: Endgame cerró de manera magistral la Saga del Infinito del Universo Marvel, lo que supuso que muchos actores se despidiesen de un personaje interpretado durante una década. En el caso de Chris Evans fue el Capitán América, y los hermanos Russo han revelado un vídeo del emotivo adiós.

La pareja de directores organizó una Watch Party, un visionado online de Endgame con comentarios, para celebrar que hace un año del lanzamiento de la cinta. Y a través de Twitter compartieron el lacrimógeno momento en el que Evans se despide del equipo una vez terminada la filmación de la última batalla contra Thanos. Con el traje del Capi aún puesto, el actor abraza a toda la gente que hizo posible la épica aventura de Vengadores.

This is from @ChrisEvans’s last day of playing Captain America, ever. Much love and respect to you sir. What an amazing run. #AvengersAssemble pic.twitter.com/LreTlM2JrZ

— Russo Brothers (@Russo_Brothers) April 28, 2020