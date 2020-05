Brian May tuvo un ataque al corazón y estuvo muy cerca de la muerte

El guitarrista de Queen, Brian May, reveló que sufrió un “pequeño ataque al corazón” y estuvo “muy cerca de la muerte” después de un accidente, de jardinería, que tuvo hace unas semanas atrás. En este accidente el músico de 72 años también se destrozó sus glúteos y sus nervios.

May contó en Instagram que pasó una “agonía” por la heridas causadas, también explicó que después de que lo llevaron a casa sufrió de unos fuertes dolores como “un destornillador en la espalda”

Brian pensó que el dolor provenía de los glúteos, sin embargo los doctores encontraron que tenía “tres arterias congestionadas” y esto llevó al músico a estar “muy cerca de la muerte”.

“En medio de toda la saga de la dolorosa parte trasera, sufrí un pequeño ataque al corazón. Digo pequeño, no es algo que me haya hecho daño”, reveló en su mensaje en Instagram, donde también explica que fue llevado al hospital al sufrir intensos dolores en el pecho durante 40 minutos.

Brian fue operado a corazón abierto y le colocaron tres stents para que la sangre circule por todo su cuerpo.

“Es increíble lo que el dolor real te hace. Siempre he tenido tolerancia a los niveles de dolor, como no recibir pinchazos de novocaína en el dentista o lo que sea, pero este dolor nervioso que llegó a habitar mi cuerpo hace unas tres semanas, no, no era una cosa de glúteos después de todo. Y paralizó mi cerebro”, añadió el guitarrista.

Además, May explicó que el dolor se apoderó de su personalidad y sintió que estaba “luchando por volver” a su cuerpo. “Y me rendí y tomé potentes analgésicos. Estaba en un mundo de pesadilla”, puntualizó.