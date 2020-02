A Brian May se le saltó la piedra con un periodista y le tumbó la cámara

En realidad es muy extraño que Brian May tenga este tipo de raciones, teniendo en cuenta que el mítico guitarrista mantiene siempre con una buena actitud ante las cámaras. Sin embargo parece que el pasado 16 de febrero, día en el que se presentaría en un concierto benéfico de Fire Fight en Australia, Brian se levantó de malas pulgas.

En medio de una firma de autógrafos en el aeropuerto de Brisbane, y cuando miró a la cámara del Canal 7 de aquel país, le dijo al periodista “Tienes que detener eso porque no estoy haciendo una nota ahora”. Sin embargo la cámara siguió persiguiendo a May, algo que no le gustó al guitarrista e insistió “Disculpe, dije que no”.

Después de todo el altercado, Brian no aguantó más y terminó bajando la cámara con us propias manos, diciéndole a sus fans “Lamento que este tipo lo haya puesto feo. Lo siento mucho.”