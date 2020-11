Bill Gates pronostica la llegada de la próxima pandemia que atacará al mundo

Bill Gates se ha convertido en parte importante de la actual situación por la que atraviesa el mundo, y no precisamente por la informática, sino por la postura que ha tomado desde que llegó el coronavirus.

Con la llegada de la pandemia, el magnate había pronosticado el coronavirus desde el 2015, año en el que aseguró que una de las peores tragedias que podía enfrentar la humanidad era una pandemia de un virus desconocido, debido a que el mundo no estaba preparado para darle la batalla, indicó el Diario As.

Ahora, en las más recientes declaraciones de Gates para el podcast de Rashida Jones y Anthony Fauci, pronosticó que la próxima pandemia llegaría en 20 años:

“Con suerte, podría presentarse dentro de unos 20 años. Sin embargo, debemos suponer que podría ser dentro de 3 años. Tenemos que estar preparados”.

In our first podcast episode, Rashida Jones and I talked to Dr. Anthony Fauci about what to expect in the coming months and what the world will look like after COVID-19. https://t.co/JryaNOA9fb

— Bill Gates (@BillGates) November 16, 2020