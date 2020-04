Desmienten la teoría que asegura que Bill Gates creó el coronavirus

Son varias las teorías que nacen tas la expansión del coronavirus, la pandemia que está atacando al mundo y que por su puesto, genera rumores de los supuestos “objetivos” que tiene el COVID-19 frente a temas como territorialidad y sobre todo la economía de las potencias mundiales.

Es por esto que una de as teorías tiene como protagonista a Bill Gates, el multimillonario que se vio afectado por las acusaciones, pues se basan en una de las conferencias del año 2015 en las que el informático asegura que el mayor riesgo de la humanidad no era un guerra nuclear, sino un virus infeccioso que podría matar a millones de personas.

Halting funding for the World Health Organization during a world health crisis is as dangerous as it sounds. Their work is slowing the spread of COVID-19 and if that work is stopped no other organization can replace them. The world needs @WHO now more than ever.

— Bill Gates (@BillGates) April 15, 2020