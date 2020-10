Azafata pidió a pasajera ponerse el tapabocas y a cambio recibió tremendo puño

El video que se hizo viral en redes sociales ocurrió durante un vuelvo comercial entre Miami y Atlanta, Estados Unidos.

Allí se muestra cómo una mujer golpea a la azafata del vuelo 1997, perteneciente a la aerolínea Delta, cuando le pidió que usara de manera adecuada el tapabocas, norma obligatoria durante los vuelos debido a la pandemia por COVID-19 que enfrenta el mundo.

De acuerdo con los pasajeros del vuelo que se percataron de la situación, el enfrentamiento comenzó luego de que la azafata le solicitara al novio de la mujer ponerse bien el cinturón de seguridad.

Sin embargo, en algunos de los videos publicados, se logra escuchar cómo la atacante le reprocha a la azafata haberse sobrepasado con ella… “”No debiste tocarme. No debiste tocarme. Me empujaste.”

Here’s what happened on our @delta flight from #Miami to #Atlanta tonight after a passenger refused to wear a mask as per policy and then gets into altercation with flight attendant. Video via @kingcoreythefirst on IG pic.twitter.com/TBBYq1VCBb

— Suzanne Kianpour (@KianpourWorld) October 20, 2020