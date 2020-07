Autoridades encuentran un cuerpo en el lago en el que desapareció Naya Rivera

El pasado 8 de julio la actriz Naya Rivera, conocida por darle vida a ‘Santana’ en ‘Glee’, desapareció luego de alquilar un bote en el lago Piru en California junto a su hijo de 4 años Josey.

El pequeño, fue encontrado solo en el bote y aseguró que su madre no regresó luego de que se fue a nadar sin su chaleco salvavidas.

En el momento en el que las autoridades encontraron al pequeño Josey, se inició una búsqueda por el lugar para dar con el paradero de la actriz, sin embargo, no se había encontrado nada hasta este 13 de julio.

La cuenta oficial de Twitter de la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura publicó que encontraron un cuerpo en el lago, aunque no afirmaron que se tratara de la desaparecida actriz:

Las autoridades también dieron a conocer que el lugar en el que se encontró el cuerpo fue recorrido nuevamente gracias a que un familiar de la actriz les dio una foto que Rivera había enviado 90 minutos antes de que su hijo fuera encontrado.

A body has been found at Lake Piru this morning. The recovery is in progress. There will be a news conference at 2 pm at the lake

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 13, 2020