Atención fans de ‘Friends’ porque IMDb revela los mejores capítulos de la serie

Después de 16 años desde su lanzamiento, ‘Friends’ continúa siendo una de las serie más populares en plataformas como Netflix o HBO Max y se convirtió en una de las producciones más icónicas de los años 90, gracias a las situaciones que se creaban entorno a la vida de 6 amigos.

Es bastante complicado elegir los mejores episodios de la serie estadounidense, teniendo en cuenta que tuvo 10 temporadas, por eso, el portal IMDb, especialista en datos sobre cine y televisión, compartió una lista con los capítulos que consideran como lo mejor de ‘Friends’.

10. The one with the kips (capítulo 5 – temporada 5)

En este episodio Joey descubre el romance entre Monica y Chandler, por lo que es obligado a guardar el secreto de sus amigos.

9. The one with Rachel’s other sister (capítulo 8 – temporada 9)

La hermana de Rachel, Amy, provoca un escándalo al enterarse que su sobrina, la hija de Rachel y Ross, no quedaría en manos de ella si les llegara a suceder algo grave.

8. The one with the football (capítulo 9 – temporada 3)

Monica y Ross reviven una pelea que tuvieron en su infancia. Las chicas compiten contra los chicos en un partido de fútbol americano.

7. The one with Chandler in a box (capítulo 8 – temporada 4)

Joey descubre que Chandler besó a su novia, Kathy. Para lograr ser perdonado por su mejor amigo, Chandler tiene que pasar varias horas encerrado en una caja para reflexionar sobre lo que hizo.

6. The one with all the resolutions (capítulo 11 – temporada 5)

Es año nuevo y los seis amigos comparten sus propósitos a realizar. Monica promete tomar más fotos de momentos importantes, Rachel dice que difundirá menos chismes y Ross asegura que ese sí será “su año”.

5. The one with all the thanksgivings (capítulo 8 – temporada 5)

Los personajes tienen una conversación en la que recuerdan cuál ha sido su peor experiencia en el Día de Acción de Gracias.

4. The one where Ross got high (capítulo 9 – temporada 6)

Monica trata de convencer a Ross para que este mejore la imagen que tienen sus padres de Chandler, ya que aún no les ha dicho que tiene una relación con él y que se encuentran viviendo juntos.

3. The one with the rumour (capítulo 9 – temporada 8)

Will, interpretado por Brad Pitt, es invitado por Monica a la cena del Día de Acción de Gracias. No obstante, Will odia a Rachel por los problemas que tuvieron en secundaria y al parecer nunca los superó. Will termina revelanado algunos secretos de aquel entonces.

2. The one with the prom video (capítulo 14 – temporada 2)

Los seis amigos encuentran un video de Monica y Rachel en los preparativos para su graduación, en el cual queda en evidencia lo que sentía Ross por Rachel desde ese entonces.

1. The One Where Everybody Finds Out (capítulo 14 – temporada 5)

Phoebe y Rachel descubren a Monica y Chandler en la intimidad, por lo que idean un plan para presionarlos y que confiesen la verdad.